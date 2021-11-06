SON DAKİKA: Şehit yakınına küfür eden İyi Parti Milletvekili Türkkan'a tepkiler büyüyor
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Son dakika haberleri... Bingöl'de şehit yakınına 'Senin bacını....' şeklinden iğrenç küfüler eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler büyüyor. Şehir Aileleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, canlı yayında yaşanan çirkin olayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.