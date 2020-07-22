Son dakika: Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
00:47
Son dakika: Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti | Video 22.07.2020 | 13:22
01:51
İşte firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün ByLock yazışmaları | Video 22.07.2020 | 13:17
18:36
04:52
00:58
00:20
09:18
00:44
04:05
07:14
01:10
Vali Ayhan'ın inceleme yaptığı sırada çıkan hortum zor anlar yaşattı | Video 17.07.2020 | 18:48
08:14
00:41
Türkiye’nin Otomobil TOGG, 'Tarihe iz bırakmaya' davet ediyor! | Video 16.07.2020 | 16:57
02:00
09:29
15 Temmuz gazileri o geceyi anlattı | Video 15.07.2020 | 19:53
19:55
İş dünyası, 15 Temmuz'u A Haber'e anlattı | Video 15.07.2020 | 18:38
01:00
Kahta girişinde dev Türk bayrağı dalgalanacak | Video 15.07.2020 | 18:17
22:29
Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı görevinden istifa etti. TTK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.