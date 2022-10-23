Video Türkiye SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video
SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video

SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video

23.10.2022 | 12:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video 02:09
SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video 23.10.2022 | 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu 50:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu 22.10.2022 | 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 22.10.2022 | 15:51
Malatya Başkan Erdoğan’ı bekliyor! 20 Milyar TL’lik yatırım 02:06
Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım 22.10.2022 | 14:39
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:26
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 22.10.2022 | 13:35
SON DAKİKA: Güneş tutulması olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Ersoy canlı yayında açıkladı 04:55
SON DAKİKA: Güneş tutulması olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Ersoy canlı yayında açıkladı 22.10.2022 | 11:41
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa’da yakalanan PKK/YPG’li terörist tutuklandı 01:19
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı 22.10.2022 | 11:18
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 02:07
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 22.10.2022 | 11:06
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 00:28
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 21.10.2022 | 16:31
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 00:56
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 21.10.2022 | 14:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek | Video 00:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek" | Video 20.10.2022 | 12:04
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 04:10
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 20.10.2022 | 11:58
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 03:23
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 18.10.2022 | 15:04
Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 29:20
Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 18.10.2022 | 14:42
İbrahim Kalın: Yunanistan hata yapıyor | Video 42:42
İbrahim Kalın: "Yunanistan hata yapıyor" | Video 18.10.2022 | 12:51
TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank’tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 05:32
TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
Başkan Erdoğan’dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında 05:44
Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında 17.10.2022 | 00:10
Bartın’da yürekleri dağlayan anlar! Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi | Video 01:50
Bartın'da yürekleri dağlayan anlar! Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi | Video 16.10.2022 | 15:33
Gökyüzündeki gözler GUHEM’e çevrildi. Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler | Video 04:13
Gökyüzündeki gözler GUHEM’e çevrildi. Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler | Video 16.10.2022 | 10:33
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para’da yanıtladı | Video 00:52
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para'da yanıtladı | Video 13.10.2022 | 21:19

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, Şırnak ve Şanlıurfa’da Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birlikleri ve modüler üs bölgelerinde incelemelerde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

SSB Başkanı İsmail Demir, beraberindeki Jandarma Genel Komutanlığı ve SSB heyeti ile beraber Jandarma Genel Komutanlığı için planlanan, üs bölgeleri ile güvenlik kulelerini ziyaret etti. Demir, birliklerin alan kontrolü, keşif-gözetleme ve harekât yeteneklerine önemli katkılar sağlayan modüler üs bölgelerinde; savunma sanayinin geliştirdiği silah sistemleri, İHASAVAR'lar, radar sistemleri, gibi savuma sanayi sistemlerini yerinde inceledi. Jandarma Genel Komutanlığı İHAS Birliğini de ziyaret eden Demir, burada birliklerin icra ettiği, Bayraktar TB2 İnsanız Hava Araçları ve Yer Kontrol İstasyonlarını gözlemledi.

SSB Başkanı Demir, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ziyaretlerimizde Jandarma Genel Komutanlığı'nca terörle mücadele harekât bölgelerinde icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldık, savunma sanayiimizin geliştirdiği ve ürettiği sistemleri yerinde inceledik, kullanıcı personel ile görüşmeler yaparak sistemlerin kullanılmasında ortaya çıkan hususları, geri bildirimleri ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan konuları görüşerek istişarelerde bulunduk. Ziyaret süresince, terörle mücadele harekâtını kahramanca sürdüren birliklerimizin azmi, gayreti ve iradesi sayesinde gelinen aşamayı yerinde gördük. Bu önemli temaslarımız için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, başta Jandarma Genel Komutanımız Org. Arif Çetin olmak üzere bütün Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Tüm devlet kurumlarımızın gösterdiği dayanışma ve gayret birliğinin sonuçları memnuniyet vericidir. Bu kapsamda yerli savunma sanayiimizin icra edilen faaliyetlere olan katkısı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Geliştirdiğimiz projeler, ürettiğimiz yerli ve milli sistemlerle güvenlik güçlerimizin sahada gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA