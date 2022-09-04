TEKNOFEST'e son günde de ilgi yüksek | Video

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Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’e son günde de yoğun ilgi var. Festivali ilk 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti.
Festivale olan ilgi son günün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de yoğun oldu. Samsun'dan ve çevre illerden gelen on binlerce kişi yerli ve milli teknoloji hamlelerinin görmek için festival alanına akın etti. Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından imzalanan KIZILELMA insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi.
Festivale son gün gelme fırsatı yakalayan vatandaşlar, "İşlerimiz dolayısıyla son gün gelebildik. Çok kalabalık bir ortam var. Buraya geldiğimiz, milli teknoloji ürünlerini gördüğümüz için çok mutluyuz. Yanımızda çocuklarımızı getirdik onlar da gördüklerinden çok memnun kaldılar" ifadelerini kullandılar.
TEKNOFEST KARADENİZ, son gün etkinlikleri ile sona erecek. Bir sonraki TEKNOFEST ise İstanbul'da gerçekleşecek.