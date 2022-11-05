TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı! İşte adım adım TOGG'un üretim süreci.. | Video
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Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı.