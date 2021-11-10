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OTOMATİK OYNAT
02:39
Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 10.11.2021 | 17:07
01:30
Hava Durumu 10-11-2021 10.11.2021 | 08:00
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MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 09.11.2021 | 11:29
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Hava Durumu 09-11-2021 09.11.2021 | 08:00
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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'da Zafer Günü törenine katıldı 08.11.2021 | 09:56
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Hava Durumu 08-11-2021 08.11.2021 | 08:00
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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 yaralı 06.11.2021 | 21:34
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Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi 06.11.2021 | 19:19
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Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu 06.11.2021 | 19:08
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Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 06.11.2021 | 17:03
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SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu 06.11.2021 | 16:30
Ulusal ve uluslararası birçok firmanın en yeni ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO 2021 fuarı başladı. Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, büyük ilgi görüyor. Fuarda Sabah TV’ye özel açıklamalarda bulunan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, amfibi hücum gemisi sınıfına giren Türkiye'nin ilk gemisi olan TCG Anadolu’ya iniş-kalkış yapılabilen 2 yeni SİHA modeli hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.