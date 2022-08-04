YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar: 2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.