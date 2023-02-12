Yüzer hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar’a hastalar akın etti | Video 12.02.2023 | 13:29 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yüzer hastaneye dönüştürülen, Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’a hastalar akın etti. Bayraktar’da yaralı ve hasta vatandaşların tedavisi devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay Dörtyol Limanı'na konuşlandırılan 560 yatak kapasiteli gemide görevli sağlık çalışanları hem depremde yaralananlara hem de hastalara hizmet veriyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar karada olduğu gibi denizde de devam ediyor.