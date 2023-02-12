Yüzer hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar’a hastalar akın etti | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yüzer hastaneye dönüştürülen, Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’a hastalar akın etti. Bayraktar’da yaralı ve hasta vatandaşların tedavisi devam ediyor.
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