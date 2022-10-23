10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı! Baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla böyle darp ettiler | Video

Beyoğlu’nda bir çiğköftecide meydana gelen olayda 10 kişilik grup iş yerine gelerek baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla darp etti. Silahla etrafa ateş açan grubun baba ve oğula dehşeti yaşattığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana gelen bir kişi çiğköfte siparişinde bulundu. Bir süre sonra dükkandan ayrılan şahıs daha sonra yaklaşık 10 kişilik grup, ellerinde sopalarla birlikte geri geldi. Dükkan önünde bulunan iş yeri sahibi baba ve oğluna sopalarla saldırarak darp eden şahıslar daha sonra silahla etrafa rastgele ateş açtı. 10 kişilik grubun tekme ve tokatlarına maruz kalan baba ve oğlunu darp ettikten sonra oradan uzaklaştı.

BABA VE OĞLUNUN YAŞADIĞI DEHŞET KAMERADA

Dükkana gelerek baba ve oğlunu tekme ve tokatla darp eden şahısların o anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüler de yaklaşık 10 kişilik grup ellerinde sopalarla iş yerinin önüne geldiği sonrasında ise baba ve oğlunu darp ettiği görülüyor. Bir süre sonra grup içerisinden birisinin ise silahla dükkana ateş ettiği görülüyor.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin çalışması sürüyor.