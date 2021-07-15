15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor | Video
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferi anlatan "Sala ile Yükselen Direniş - Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz 360 Dijital Gösterimi" Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ziyarete açıldı.