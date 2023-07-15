15 Temmuz Gazisi Ali Karayiğit: "Yüzümde duran şarapnel parçası benim şeref nişanım" | Video
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan ve 15 Temmuz gecesi İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan 46 yaşındaki Ali Karayiğit, "Yüzümde duran şarapnel parçası benim şeref nişanım" dedi.
Evli ve Reyhan ile Yiğit adında iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz olayından 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi.
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