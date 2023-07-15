15 Temmuz Gazisi Ali Karayiğit: "Yüzümde duran şarapnel parçası benim şeref nişanım" | Video 15.07.2023 | 11:01 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan ve 15 Temmuz gecesi İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan 46 yaşındaki Ali Karayiğit, "Yüzümde duran şarapnel parçası benim şeref nişanım" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Karayiğit, o geceyi hiç unutamayacağını söyledi. Karayiğit, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi doğumlu olduğunu, İstanbul'da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlatarak, "15 Temmuz gecesi çalıştığımız yere yakın olduğu için ben ve diğer arkadaşlar köprüye çıktık. Çok kalabalık insan kalabalığı vardı. Şunu gördüm ben; bu vatan sahipsiz değil. Köprüde askerlerin, FETÖ'cü askerlerin diyelim, insanların üzerlerine ateş ettiklerini gördüm. Köprü üzeri çok kalabalıktı ve orada insanların öldüklerini gördüm. Çok sayıda yaralı ve ölenler vardı. En son sabaha karşı bize tankla atış yaptılar. Benim arkamda top mermisi patladı. Orada top mermileri atıldı ve arkamıza top mermisi düştü. Ben o sıra bayılmışım. Oradan beni iki üç genç almış ambulansa oradan hastaneye götürmüşler. En son hatırladığım sabah saat 06.00 gibi tankla top atışı yaptılar. Bu patlamanın şiddeti ile benim başıma 2 şarapnel parçası geldi. Bir tanesi başımdan çıkartıldı, diğeri benim şeref nişanım olarak yüzümde duruyor. Bu mücadele Türk milleti için ikinci kurtuluş mücadelesidir. O yüzden bu geceyi unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Tüm gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.Evli ve Reyhan ile Yiğit adında iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz olayından 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi.