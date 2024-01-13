15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi | Video
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada önce 5 araç birbirine girdi. Köprünün ters şeridinde ise kazayı izlemek için yavaşlayan bir ticari taksiye arkadan başka bir araç çarptı. Kazaya karışan araçları fark edemeyen diğer sürücülerin de duramaması sonucu toplam 10 araç birbirine girdi. İlk kazanın gerçekleştiği ticari takside sıkışan sürücü ve diğer araçlardan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde gerçekleşen zincirleme kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı. Bir süre duran trafik kontrollü bir şekilde ilerlemeye başlarken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde seyreden araçlardan biri yavaşlayarak zincirleme kazaya bakmak istedi. O esnada arkasından gelen araç duramayarak yavaşlayan araca çarptı. Polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağlamak için trafiği yavaşlatmaya başladı. Ancak soğuk havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 3 araç daha öndeki araçlara çarptı. Zincirleme kazaya karışan ilk 5 aracı izlemek için yavaşlayan 1 sürücünün sebebiyet verdiği kazada 5 araç daha birbirine girdi. Kaza yapan araçlardan çıkarılan N.B. (56), A.B. (50) ve kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü C.A.(44) olay yerindeki sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Çift yönlü zincirleme kazanın gerçekleştiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir süre boyunca duran trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Can kaybının yaşanmadığı kazada 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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