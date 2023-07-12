Video Yaşam 15 Temmuz Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı | Video
15 Temmuz Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı | Video

15 Temmuz Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı | Video

12.07.2023 | 20:59

15 Temmuz 2016 tarihinde, cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yıl dönümü sebebiyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından hazırlanan “15 Temmuz Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

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