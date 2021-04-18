15 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video

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Bursa’da cumartesi günü meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da cumartesi günü meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza cumartesi günü saat 16.00'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Demireli Mahallesi girişinde meydana gelmiş ve elektrikli motosiklette yolculuk yapan Eren Beygircioğlu yaşamını yitirmişti.