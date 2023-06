150 TL için işlenen cinayette şok detay! "Ben sokağın başındayım ne olacak" mesajı atmış | Video 20.06.2023 | 14:42 Gaziantep'te yaklaşık 10 önce 150 TL para nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Eyüp S.'nin, kendisini öldüren Bayram S ile olaydan saatler öncesinde yaptığı yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmaların son bölümünde zanlı Bayram S'nin "Ben sokağın başındayım ne olacak" mesajına, Eyüp S'nin "Çık lan mahallenin başına" şeklinde cevap vermiş. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'in Şahinbey'in Karayılan Mahallesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda 150 TL para nedeniyle tartışan 2 arkadaştan biri olan 22 yaşındaki Eyüp S.'nı pompalı tüfekle öldürülürken, Bayram S ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında Eyüp S'nin kardeşi Adem S, tanık sıfatıyla dinlendi. Olay gecesini anlatan Adem S, "Benim bildiğim kadarıyla Bayram S.'ye telefon satmasından dolayı alacağı vardı. Bu alacağını da zaman zaman isterdi. Olay günü, abimle Bayram S. mesajlaştılar bunun üzerine sanık abime dışarı çık şeklinde mesaj attı. Abimde dışarı çıktı. 2 - 3 adım atınca hatırladığım kadarıyla bir ya da iki el silah sesi duydum, hemen dışarı çıktım. Baktığımda iki şahıs gördüm ancak yüzlerini seçemedim, karanlıktı daha sonra bu şahıslar kaçtılar bir tanesinin elinde pompalı tüfek gördüm, dışarı çıkınca bahsettiğim iki şahıs dışında başkaca kimseyi görmedim. Sonra abim vurulduğu için etraf kalabalıklaştı. Vurulduktan sonra abimin yanına gidince sadece Bayram S. ismini sayıklıyordu" dedi.Çelişkili ifadesi nedeniyle mahkeme heyetinin alacak mevzusunun tekrar sorulması üzerine ise Adem S. ifadesinin devamında, "Önceki ifadeler, doğrudur bana aittir. Ancak abimi kaybetmenin etkisi altında bazı hususları yanlış söylemiş olabilirim, abimin alacağının sebebinin telefonu olduğunu daha sonra sanık ile mesajlaşmalarından öğrendim. Hazırlık ifademden farklı olarak ben olay gecesi uyumuyordum, abimin evden çıktığı ana bizzat şahit oldum" diye konuştu.Adem S. ifadesinin son bölümünde ise, "Ayrıca abimin telefonu şu an bendedir. Sanıkla yaptığı mesajlar mevcuttur incelenmesi için rızamla sunuyorum" diyerek, ölen ağabeyinin cep telefonunu mahkemeye sundu. Adem S'nin mahkemeye sunduğu cep telefonundaki mesajlar da mahkeme heyeti tarafından incelendi. Olaydan saatler önce ölen Eyüp S ve katil zanlısı Bayram S. arasındaki mesajlaşmalar da ortaya çıktı.Olay öncesindeki yazışmaların da yer aldığı mesajlarda ise, "Eyüp S'nin "Benim 100 getir abi uzatma. Avanta mı vereyim sana her mal satımında" ifadeleri yer alırken, Bayram S'nin ise "Sen benim eşyamı getir abisi" şeklinde cevap verdiği görüldü. Görüşmelerin devamında ise Bayram S.'nin, "Ben sokağın başındayım ne olacak" şeklinde mesaj attığı ve Eyüp S'nin ise, "Çık lan mahallenin başına" cevap vermesi dikkat çekti.Olayın görgü tanıklarından Bayram S'nin ağabeyi Ümit S ise kardeşinin alacaklı olduğunu belirterek, kendisinin de konuştuğu Eyüp S'nin küfür ettiğini söyledi. Ümit S., "Daha evvel, Bayram S. uyuşturucu almak için ölen Eyüp'e para verdiğini ancak uyuşturucu alamadığını bundan dolayı alacaklı olduğunu biliyorum, bu konuyu konuşmak için olaydan bir hafta kadar önce Eyüp ile görüştüm, kendisi benimle üst perdeden konuştu ve bana küfürler etti. Ben büyük olduğum için onu sakinleştirmeye çalıştım, bir an vurmak için elimi kaldırdım ancak 'değmezsin' diyerek yanından ayrıldım. Olaydan bir iki gün evvel de Eyüp S. elinde silahla kardeşimi kovalamış olaydan sonra aynı gün akşam bunu Bayram'ın anlatması ile öğrendim. Herhangi bir tanığım yoktur. Silahla kovalama olayından sonra Eyüp'ü tekrar gördüm, böyle olmaz şeklinde aramızda konuşma geçti. Bu kez bana, 'Sana ne, sen ne karışıyorsun, sıra sana da gelmesin' tarzında cevaplar verdi. Ben umursamadım, Bayram S.'ye de umursamamasını söyledim ancak Bayram durumdan rahatsızdı. Eyüp'ün sürekli kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylüyordu" dedi.Olayın ardından kardeşini bularak, karakola teslim ettiğini de anlatan Ümit S., "Olaydan sonra, durumdan haberdar olunca Bayram S.'yi buldum ve karakolda teslim ettim. Ben Eyüp'ü olay tarihinden 1-1,5 ay önce tanıdım, sürekli olarak kardeşime uyuşturucu satıyordu. 'Yapmayın' diyerek ikisini de uyarmıştım" dedi.Ümit S'ye olayda hayatını kaybeden Eyüp S'nin kardeşi Bayram S'yi silahla kovaladığı yönündeki iddiasını soran mahkeme heyetine, "Silahla kovalama olayını kardeşim bana yaşandığı gece anlattı. Gece saat 12:00'de servisten inip eve giderken bir araçla kendisini sıkıştırdıklarını ve kendini eve zor attığını söylemişti. Araçta Halil S.'nin de olduğunu, Eyüp'ün ise aracın sağ ön koltukta olduğunu söylemişti. Ayrıca aracın camından tüfek namlusu doğrultmuşlar. Bana sorduğunuz üzere Bayram'ın bana anlattığına göre gösterilen pompalı tüfekmiş. Mahalledeki gençlerin söylediğine göre Eyüp silah taşırmış ancak ben bizzat görmedim. Kardeşim Bayram'da silah taşımaz olayda kullanılan silahın ne şekilde ele geçtiğini bilmiyorum" cevabını verdi.Duruşmaya jandarma eşliğinde getirilen Bayram S. tanık beyanlarındaki aleyhine söylemleri kabul etmediğini belirterek, "Eyüp S, sürekli olarak benim önümü kesip hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Artık bende dayanamayacak hale geldim, amacım kesinlikle öldürmek değildi. Korkutmak amacıyla hareket ettim. Bana sorduğunuz üzere çok bunalmama rağmen vazgeçer diyerek herhangi bir resmi merciye müracaatta bulunmadım" diye konuştuBayram S'nin avukatı Ramazan Hakan Urul ise, öldürülen Eyüp S'nin kardeşi olan ve tanık olarak dinlenen Adem S'nin ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekerek, yalan tanıklıktan yargılanması talebinde bulundu. Avukat Urul, "Dinlenen tanık Adem S'nin beyanları oluşa uygun olmadığı gibi hayatın olağan akışına da aykırıdır. Müteveffa'dan atış artığı bulunamaması, tanığın beyanlarının yönlendirilmiş olduğunun ve açıkça yalan söylediğini göstermektedir. Bu nedenle yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunulmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.Sanık Bayram S'nin tutukluk halinin devamına ve bir sonraki celsede devam edilmesine karar verilen mahkemede, öldürülen Eyüp S'nin babası müşteki Duran S'nin de davalara katılım talebinin kabulüne, haklarında zorla getirme kararı çıkarılan ve mahkemeye gelmeyen tanıklar Sibel S. ile Halil S., hakkında yeniden zorla getirme emri çıkarılması, sanık Bayram S'nin müdafiinin yalan tanıklıktan dolayı suç duyurusunda bulunmakta muhtariyetine ve Tanık Adem S'nin mahkemeye sunduğu öldürülen kardeşi Eyüp S'ye ait telefonda yer alan mesajların dosya arasına alınması kararlarıda yer aldı.Duruşma sonrasında dava ile ilgili bilgi veren sanık Avukatı Hakan Urul, 12 Ağustos 2022 tarhinde gerçekleşen cinayette öldürülen Eyüp S'nin, kendisinu öldüren Bayram S'ye borcu olduğunu ve daha önceden maktülün elinde silahla ve araçla zaman zaman takip edip, ateş açtığını ileri sürdü. Eyüp S'nin, alacağını vermediği gibi Bayram s'ye, küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunarak öldürmek istediğini iddia eden Avukat Urul, Bayram S. ile Eyüp S. arasındaki mesajlarda yer alan küfürleşmelere de dikkat çekerek, "12 Ağustos tarihinde Müvekkil Bayram Sönmez tarafından Eyüp Subaşı isimli şahsın, alacağını istediği ve Bayram Sönmez'in de o alacağını vermediği ve üstüne de pompalı tüfekle öldürdüğüne ilişkin bir takım haberlere rast geldik. Medyaya yansıyanın aksine olayların hiçbir suretle göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Meğer alacaklı olan kişi maktul değil benim müvekkilimmiş. Müvekkilimin alacaklı olduğunun ispatı, duruşmada dinlenen tanıklar, Emre K, Ümit S, Uğur S, Fahri B. ve Mehmet S. tarafından sübuta ermiş alacaklı olan Bayram S'ninn defalarca talep etmesine rağmen maktul tarafından kendisine atılan tehdit ve hakaret içerikli birçok mesaj da ortaya çıkarılmıştır. Olayın vahim tarafı ise müvekkilimle yapmış olduğum müzakerelerden sonra olayın işlendiği mahallin etrafını çok detaylı incelediğimde birçok şehir güvenlik kamerasını tespit ettim ve tespitini yaptığım kameralarının görüntülerinin celbini istedim. Nitekim gelen görüntü inceleme tutanaklarıyla sabit oldu ki, maktul müvekkilimi olaydan önce Tempra bir araçla takip etmekte, ateş etmekte, öldüresiye ardı sıra gitmekte bu takip eylemi defalarca gerçekleşmekte. Müvekkilimin dosyasında maktul öldükten sonra, maktulle alakalı elinde atış artıkları tespit edildiğine dair bir rapor geldi. Sormak lazım öldürülen kişinin kanında uyuşturucu, elinde barut ve atış artıkları var. Bu duruşmada dinlenen tanıklar, maktulün ailesi, 'Eyüp S., o gün hiçbir suretle evden çıkmadı, hayatı boyunca silaha dokunmamıştır, silah kullanmasını da bilmez' dedi. O zaman bu görüntü inceleme tutanaklarıyla sabit olan, elinde silahla, Tempra marka aracı içerisinden müvekkili öldüresiye takip eden görüntü, inceleme tutanakları mı yalan. Yoksa bu çıkan atış artıkları mı yalan. Bunun izahatını da yapamadılar. Yargılama şunu gösterdi: Borçlu olan kişi de maktul, alacağını hukuki yoldan isteyen müvekkil, hukuka aykırı vaziyette takip edilen, tehdit dilen, hakaret edilen öldürmek istenilen kişi de müvekkil. Haksız tahrik alanında tasvip etmediğimiz, gerçekleşen eylemin yargılaması devam etmekte. Fakat gerçek şu ki, benim müvekkilim hiçbir suretle bir başkasını haksız ve sebepsiz bir şekilde, medyaya yansıtılan şekilde öldürmemiştir. Nitekim bütün tutanaklarda da esasen bizim bütün savunmalarımızı da doğrulamaktadır. Biz inanıyor ve biliyoruz ki yargılama sonunda müvekkilimin de işlediği fiilin hukuki karşılığını 5. Ağır Ceza Mahkemesi verecektir" diye konuştu.