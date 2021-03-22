Video Yaşam 19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü | Video

19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü | Video

19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü | Video
22.03.2021 | 11:18

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Adana’da bir kişi, 19 yıl önce babasını öldüren şahsı cezaevinden çıktıktan sonra sokak ortasında öldürttüğü iddiasıyla tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 9 Mart'ta saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuhman Yücel'e (41), arkasından yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Yücel, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yücel, kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuhman Yücel'in husumetli olabileceği kişiler üzerinde değerlendirme yaptı. Cinayet dedektifleri, Yücel'in 2002'de Necat Değer'i öldürdüğü ve bu nedenle kaldığı cezaevinden birkaç ay önce tahliye olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, cinayeti Necati Değer'in oğlu Yılmaz B.'nin (29) anne ve baba ayrı olduğu için annesinin kızlık soyadını almış olabileceğini bu nedenle baba ve oğulun soyadlarının farklı işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Adresi belirlenen şüpheli Yılmaz B., evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yılmaz B.'yi sorguya alan polis, silahlı saldırıyı kuzenleri Veysi B. (29), Abdulkadir B. (34) ve arkadaşları Arda G. (22) düzenlediğini tespit etti. Bunun üzerine adreslerine yapılan baskınla Veysi ile Abdulkadir B. de gözaltına alınırken, Arda G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, cinayeti Arda G.'nin işlediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz ile kuzenleri Veysi ve Abdulkadir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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