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OTOMATİK OYNAT
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2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anne "pes" dedirtti 11.05.2022 | 12:27
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Doktorun kuzen cinayetinde şok görüntüler ortaya çıktı | Video 11.05.2022 | 11:51
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Sultangazi'de yılan paniği! Dumanla çıkarmaya çalıştılar | Video 11.05.2022 | 11:26
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Masaj salonuna fuhuş baskını | Video 11.05.2022 | 11:07
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Havada korkutan anlar! ABD'li turist paraşüt atlayışında bayıldı | Video 11.05.2022 | 11:07
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"Sarı" lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı | Video 11.05.2022 | 11:07
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SON DAKİKA! İstanbul'da İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı | Video 11.05.2022 | 11:05
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Fatih'te tramvayla İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada | Video 11.05.2022 | 11:17
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Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar! O anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 11:05
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Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti | Video 11.05.2022 | 10:10
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Ünlü şarkıcı Edis’ten Bursa'da coşkulu konser | Video 11.05.2022 | 10:10
Aydın'da Melisa S.'nin (23), oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.