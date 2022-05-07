Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı | Video 07.05.2022 | 14:56
00:59
Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı | Video 07.05.2022 | 14:56
00:53
Bursa'da cam yüklü TIR alev alev yandı | Video 07.05.2022 | 14:57
03:31
04:29
00:42
Uşak'ta park halindeki aracın ateşe verilme anı görüntüleri ortaya çıktı 07.05.2022 | 13:09
02:38
Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı | Video 07.05.2022 | 12:43
05:29
02:02
Abant Tabiat Parkı’nda yanan ev küle döndü | Video 07.05.2022 | 11:07
01:31
Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi | Video 07.05.2022 | 11:42
09:04
00:47
01:53
01:51
Van'da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 07.05.2022 | 09:32
02:03
Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 07.05.2022 | 09:17
01:36
Mersin'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 09:17
01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 07.05.2022 | 08:45
01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 07.05.2022 | 09:13
00:34
09:35
Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video 06.05.2022 | 21:04
Konya’da bir vatandaşın 20 yıl önce alıp nostalji yaptığı ve zaman zaman bindiği motosikleti iş yerine gelen iki kişi tarafından bayram tatilinde 35 saniyede çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüpheliler iş yerinin kapı camını sökerek 35 saniyede motosikleti çaldı.
"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORDUK AMA OLMADI"
Nostaljik motosikleti çalınan Dursun Karakaya, "Bu motosiklet benim gençlik yıllarımdan kalma klasik diyebileceğimiz çift silindirli motor. Bu bölgede bilen bilir, bunun meraklısı çok, biz de meraklısıydık. Gözümüz gibi bakıyorduk ama olmadı. Bayramda güvenlik kameralarında da göründüğü gibi kapıyı kırıyorlar, motosikletimi götürüyorlar, inşallah yakalanır. Motosiklet 20 yıldır bendeydi. Restorasyonunu yaptırdım, haftada bir iki kere trafiğe kapalı olan yerlerde biniyordum. Ben sesine ve görseline hayran olduğum için biniyordum, yarışla falan işim olmaz. Benim tek istediğim şu hırsızlık yapmasınlar, milletin hakkını gasp etmesinler. Kimsenin hevesini, emeğini çalmasınlar. Herkes kendi kazandığı kadar kazançla ayakta durmaya çalışırsa daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.