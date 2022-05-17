Video Yaşam 200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar | Video
200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar | Video

200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar | Video

17.05.2022 | 11:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar | Video 04:33
200 kilo ağırlığındaki kalp hastası kadını, vinç yardımıyla eve taşıdılar | Video 17.05.2022 | 11:35
Cezaevine tekerlekli sandalyeyle gönderilen cani koca öldü | Video 02:57
Cezaevine tekerlekli sandalyeyle gönderilen cani koca öldü | Video 17.05.2022 | 11:22
Yabancılar park edemez uyarısına aldırmadı, tekme ve yumrukların hedefi oldu | Video 00:41
"Yabancılar park edemez" uyarısına aldırmadı, tekme ve yumrukların hedefi oldu | Video 17.05.2022 | 11:20
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu | Video 02:39
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu | Video 17.05.2022 | 11:19
Pendik’te kayan otomobil, seyir halindeki araca çarpıp böyle kaçtı | Video 00:19
Pendik’te kayan otomobil, seyir halindeki araca çarpıp böyle kaçtı | Video 17.05.2022 | 11:27
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dünyaya insanlık dersi | Video 02:53
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dünyaya insanlık dersi | Video 17.05.2022 | 11:20
6 aylık hamile Demet Evgar’dan anneliğe geçiş kutlamasından sonra kına gecesi... Karnı burnunda göbek attı! | Video 00:16
6 aylık hamile Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlamasından sonra kına gecesi... Karnı burnunda göbek attı! | Video 17.05.2022 | 10:40
Hande Ataizi spor salonundan paylaştı! Kaslı vücudu ile olay oldu | Video 00:20
Hande Ataizi spor salonundan paylaştı! Kaslı vücudu ile olay oldu | Video 17.05.2022 | 10:26
Yargı Dizisinin yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu çılgınca dans etti! İşte gündem olan dansları... | Video 00:10
Yargı Dizisinin yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu çılgınca dans etti! İşte gündem olan dansları... | Video 17.05.2022 | 10:33
Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı o anlar kameraya yansıdı | Video 00:39
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı o anlar kameraya yansıdı | Video 17.05.2022 | 10:00
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video 01:38
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video 17.05.2022 | 10:04
Fotoğraf çekerken Haliç’e düştü deniz polisi kurtardı | Video 01:23
Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü deniz polisi kurtardı | Video 17.05.2022 | 09:56
Kadıköy’de değnekçiye suçüstü | Video 00:56
Kadıköy'de değnekçiye suçüstü | Video 17.05.2022 | 09:56
Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video 01:10
Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video 17.05.2022 | 09:50
Kameraya yakalanınca saçını kazıtmış! Çekme kardeşim, esnaf adamız | Video 00:24
Kameraya yakalanınca saçını kazıtmış! "Çekme kardeşim, esnaf adamız" | Video 17.05.2022 | 09:37
Adana’da su borusu patlayınca asfalt çöktü! Halk otobüsü ve motosiklet su dolu çukura düştü | Video 02:47
Adana'da su borusu patlayınca asfalt çöktü! Halk otobüsü ve motosiklet su dolu çukura düştü | Video 17.05.2022 | 09:25
Dolandırıcı ortağı “Şaka Dolarları” yakalattı | Video 02:24
Dolandırıcı ortağı “Şaka Dolarları” yakalattı | Video 17.05.2022 | 09:32
Ankara’da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video 00:43
Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video 17.05.2022 | 09:23
Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon | Video 00:31
Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon | Video 17.05.2022 | 09:26
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 00:19
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 09:24

Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, vinç yardımıyla evine taşındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi üzerinde bulunan Gürbüz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı kilo problemi olan H.I., bir süre önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.I., yürüyemediği için ambulansla evine getirildi. H.I. evine giremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. 200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA