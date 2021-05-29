200 metrelik kuyu düşen genç kurtarıldı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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200 metrelik kuyu düşen genç kurtarıldı | Video 29.05.2021 | 21:36
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'Suçum yok, zaten birazdan çıkacağım' dedi, ilk o tutuklandı 29.05.2021 | 10:19
Muğla Fethiye’de 18 yaşındaki Mert Karaman, 200 metre derinliğindeki maden kuyusuna düştü. Yaklaşık 4 saat sonra çıkarılan gencin durumun ciddi olduğu öğrenildi.