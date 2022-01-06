2022 Emekli maaşları (SSK-Bağkur, Memur, Dul yetim maaşı) nasıl hesaplanacak? En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar oldu? | Video
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2022 Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı.