22 Ekim Cuma gününe dikkat! 18-24 Ekim haftalık burç yorumları

18-24 Ekim haftası, dolunayın da etkisi ile yoğun bir duygusal süreci de beraberinde getiriyor. Her burç için farklı etkilere sahip olması, bu haftayı dikkat edilmesi gereken birkaç konu için önemli kılıyor. Gökyüzünün zorlu açılarından nasıl çıkacağınızı ve neler yapmanız gerektiğini Astrolog Nalan Demircioğlu ROZA’ya anlattı...