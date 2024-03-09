30 ilde 5 gündür icra edilen FETÖ operasyonlarında 91 gözaltı | Video
Terör örgütü FETÖ’ye yönelik, 30 şehirde 5 gündür devam eden ‘Kıskaç-10’ operasyonları çerçevesinde 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
"30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara(2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarında şüphelilerin:
Örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması', 'emniyet mahrem yapılanması' ve 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok miktarda Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
30 ilde 5 gündür icra edilen FETÖ operasyonlarında 91 gözaltı | Video 09.03.2024 | 11:21
00:29
Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü | Video 09.03.2024 | 11:07
01:19
Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video 09.03.2024 | 10:54
00:20
00:38
Organize şekilde suç işleyen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı | Video 09.03.2024 | 10:10
00:32
Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı | Video 09.03.2024 | 10:08
03:20
00:36
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama | Video 09.03.2024 | 09:24
01:41
TEM’de tıra çarpan panelvan ikiye bölündü: 1 ağır yaralı | Video 09.03.2024 | 09:15
02:43
Alanya’da bir hortum daha görüldü: Denizde oluşan hortum kamerada | Video 08.03.2024 | 16:47
00:52
Antalya'da balıkçılar dev hortumu denizden böyle görüntüledi | Video 08.03.2024 | 16:35
04:10
"Mahzen-3" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı | Video 08.03.2024 | 16:16
08:00
07:08
09:49
01:25
Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı | Video 08.03.2024 | 15:07
03:31
Avcılar’da metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var | Video 08.03.2024 | 14:43
00:15
Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 08.03.2024 | 14:43
03:31
09:31
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti | Video 08.03.2024 | 13:54