Video Yaşam 4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video
4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video

4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video

26.02.2024 | 14:17

Yalova merkezli 4 ilde gerçekleştirilen KAFES-47 operasyonunda “Çakar” olarak bilinen suç örgütünden gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Altınova ilçesinde oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlendi. Fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşları borçlandırarak "Tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen örgüte yönelik polis operasyon düğmesine bastı. Yalova merkezli Sakarya, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda "Çakar" olarak bilinen örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet menşei belli olmayan 7,65 ve 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, bin 369 adet 7,65 mm ile 9 mm çaplarında fişek, 39 adet kurusıkı tabanca fişeği, borçlulara ait 22 adet gizlenmiş senet, 18 adet gizlenmiş vaziyette cirolanmış çek, 9 adet örgüt lideri tarafından çeşitli kişilere verilmiş tapu, 4 adet firmalara ait kaşe, borçlulara ait el konulan araca ait 2 adet plaka, 550 bin TL iş yerinde gizlenmiş nakit para, 17,26 gram esrar, borçlulardan el konulmuş 1 adet elektrikli bir otomobil, borçluların borç takibinde kullanılan 2 adet ajanda çeşitli doküman, 15 adet dijital materyale el konuldu.

1 MİLYAR LİRA HAKSIZ KAZANÇ
"Tefecilik" yapan çetenin faiz borcuna batan esnafa baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de iş yerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek yağma suçunu da işlediği öğrenildi. Borcunu aksatanlara silahla baskı kuran çetenin 2014 yılından günümüze kadar açılıp kapatılan şirket hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütünün elebaşları Yılmaz Çakar ve Erdem Çakar ile E.K. tutuklandı. M.B., E.İ., M.D., H.B. ve G.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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