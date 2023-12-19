4 katlı bina korna sesiyle böyle yıkıldı | Video
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı bina korna sesiyle yıkıldı, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
4 katlı bina korna sesiyle böyle yıkıldı | Video 19.12.2023 | 09:29
01:40
Alkollü sürücü meşhur olmak istedi: "Aman iyi çek de meşhur olalım" | Video 19.12.2023 | 09:29
02:00
Nesli koruma altındaki yaban tekeleri böyle görüntülendi | Video 19.12.2023 | 09:34
03:11
03:42
03:52
İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı | Video 19.12.2023 | 06:08
00:35
Burak Özçivit’ten GQ Ödül Töreni’nde Gazze’ye destek mesajı | Video 18.12.2023 | 23:40
03:52
İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı 18.12.2023 | 23:18
01:04
Döner kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti 18.12.2023 | 18:13
05:40
04:49
Hamile öğretmene ve güvenlik görevlisine saldırı! | Video 18.12.2023 | 16:43
05:51
00:39
5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı | Video 18.12.2023 | 15:50
00:38
Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 18.12.2023 | 15:52
00:16
5 kişi tarafından tekme tokat dövüldü! Dehşet anları kamerada | Video 18.12.2023 | 15:07
03:31
Bahçelievler’de yol ortasında 6 milyonluk gasp! | Video 18.12.2023 | 14:04
00:44
TEM Otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video 18.12.2023 | 14:04
02:28
Abant'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video 18.12.2023 | 12:15
01:05
Avcılar'da eğlence mekanına kanlı baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 18.12.2023 | 12:13