4 yaşındaki çocuğun yediği kek nefes borusunu tıkadı | Video

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Gaziantep'te 4 yaşındaki bir çocuk, yediği kekin nefes borusunu tıkaması sonrası kaldırıldığı hastanede verdiği 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Abdullah'ın kek yerken soluk borusu tıkandı. Çocuklarının nefessiz kaldığını ve çırpındığını gören ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.Kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede dört gün boyunca yaşam savaşı veren 4 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Abdullah, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Gaziantep'in Karkamış ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.