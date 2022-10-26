45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı'da yaşananları anlattı | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ilginç dolandırıcılık hikayesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Arkadaşı tarafından tanıştığı Mustafa adlı kişiyle iki gün içinde sevgili olduklarını anlatan Tuğba, kendini esnaf olarak tanıtan bu kişi yağ sattığını, kar ettiğini söyleyerek kar ortağı olmak için ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.