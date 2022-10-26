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OTOMATİK OYNAT
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45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı'da yaşananları anlattı | Video 26.10.2022 | 10:52
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Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahla vuruldu | Video 26.10.2022 | 09:51
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Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı | Video 26.10.2022 | 09:51
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Duayen sunucu ve yazar Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 26.10.2022 | 09:08
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Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı | Video 26.10.2022 | 09:04
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Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.10.2022 | 08:47
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Antalya'da güneş tutulmasıyla deniz keyfi | Video 25.10.2022 | 16:30
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Güneş tutulması Mersin'den izlendi | Video 25.10.2022 | 16:29
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Trafikte avukatı tekme tokat dövdüler! Saldırı anı kamerada | Video 25.10.2022 | 15:52
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Güneş tutulmasını izlemek isteyenler Çamlıca Tepesi’ne koştu | Video 25.10.2022 | 16:03
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Aracı çalıştıramayınca iterek götürdü | Video 25.10.2022 | 14:27
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Ankara Emniyeti'nden PKK'nın basın ayağına operasyon | Video 25.10.2022 | 14:27
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ilginç dolandırıcılık hikayesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Arkadaşı tarafından tanıştığı Mustafa adlı kişiyle iki gün içinde sevgili olduklarını anlatan Tuğba, kendini esnaf olarak tanıtan bu kişi yağ sattığını, kar ettiğini söyleyerek kar ortağı olmak için ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.