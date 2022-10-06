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OTOMATİK OYNAT
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1 günlük askerlik ile Mertcan hayaline kavuştu | Video 06.10.2022 | 12:28
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Kontrolsüzce şerit değiştiren kamyona taksi çarptı | Video 06.10.2022 | 12:24
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FETÖ üyesi eski doktor havalimanında yolcu beklerken yakalandı | Video 06.10.2022 | 12:24
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5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı | Video 06.10.2022 | 12:12
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Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı! O anlar kamerada | Video 06.10.2022 | 11:20
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Kaldırıma çıkıp direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 06.10.2022 | 10:55
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Bursa'da facianın teğet geçtiği anlar kamerada | Video 06.10.2022 | 10:50
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Tramvay Biniş Kartı’ndan iz sürerek yakaladılar | Video 06.10.2022 | 10:30
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 06.10.2022 | 10:32
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Gaziantep'te motosiklet sepetinde kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 10:11
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Metrobüste yolcular arasında yüksek sesle konuşma kavgası | Video 06.10.2022 | 10:28
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Vatmanın yaptığı ani fren, genç kızın hayatını kurtardı | Video 06.10.2022 | 10:11
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Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 09:28
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Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 2 tutuklu | Video 06.10.2022 | 09:28
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Ankara'da kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı | Video 06.10.2022 | 08:44
“Hacısüleymanoğulları” olarak bilinen suç örgütünün firari lideri Osman H., Sarıyer İlçesi’nde bulunan bir rezidansta yakalandı.