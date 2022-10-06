Video Yaşam 5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı | Video
5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı | Video

5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı | Video

06.10.2022 | 12:12

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“Hacısüleymanoğulları” olarak bilinen suç örgütünün firari lideri Osman H., Sarıyer İlçesi’nde bulunan bir rezidansta yakalandı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamuoyunda "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen operasyonda yakalanamayan örgüt lideri Osman H.'nin Sarıyer İlçesi'nde bulunan bir rezidansta bir adet Glock marka ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör, 25 adet mermi, 29 adet içime hazır halde bulunan "Marihuana" adlı uyuşturucu madde ve 92 bin lira nakit para ile yakalandığı ifade edildi. Osman H. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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