50 ton saman balyası küle döndü | Video

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Amasya’nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 50 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Suluova'ya bağlı Kurnaz Köyünde Erhan Göv'e ait saman balyalarının olduğu alanda yangın çıktı. Yangını görenler durumu 112'ye bildirmesi üzerine Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine giderek yangına müdahale etti.
Yangından can kaybı yaşanmazken, 50 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma işlemi yaptı. Yaklaşık 100 bin TL'lik maddi zarar meydana geldi.