6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video
Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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