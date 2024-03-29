6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 29.03.2024 | 10:16 Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Depremin yok ettiği Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; 6 katlı binanın kontrollü yıkılma anı kameraya yansıdı. 6 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.