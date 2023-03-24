7 yıl sonra su tutan Gazibey Barajı, çiftçileri sevindirdi | Video
Sivas’ın merkeze bağlı Gazibey köyünde 39 yıl önce sulama ve taşkın kontrolü amacıyla kurulan Gazibey Barajı'nda Sonkar, Karalar, Güney, Gazibey ve Hanlı köylerinde yaşayan çiftçiler tarım arazilerini sulamada yaralanıyordu. Yaklaşık 14 kilometre alanda toplam 5 köye sulama hizmeti veren Gazibey Barajı’nda son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi oranda azalma görüldü. Neredeyse kuruma noktasına gelen baraj çiftçilere su veremez hale geldi.
Baraj'ın kuruma noktasına geldiğini söyleyen Gazibey Köyü Muhtarı Arif Öztürk, "Bu baraj 1984 yılında faaliyete geçti. Son 7 yıla kadar her yıl tahliyeden suyumuz taşardı. Şu anda günlük bu baraja 30 bin metre küp su gitmektedir. Bu durum da bizi ümitlendirdi. Şu an da bu baraj Gazibey, Sonkar, Karaların bir bölümü,
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