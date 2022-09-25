Video Yaşam 70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! Son gelen teklif 1,5 milyon lira | Video
70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! Son gelen teklif 1,5 milyon lira | Video

70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! Son gelen teklif 1,5 milyon lira | Video

25.09.2022 | 09:53

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OTOMATİK OYNAT

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Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Kemal Bektaş’a ait 70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor. Oto tamir ustası Bektaş, Türkiye’de benzerini görmediğini belirttiği BMW marka aracını 1,5 milyon liraya varan tekliflere rağmen satmayı düşünmediğini söyledi.

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Amasya'nın Suluova ilçesinde oto tamir ustası Kemal Bektaş, 70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. 1,5 milyon liraya varan tekliflere rağmen aracını satmayı düşünmediğini söyleyen Bektaş, daha yüksek fiyatlarda teklifleri hak ettiğini düşündüğü 1952 model aracını 41 yıl önce 2 bin liraya satın aldığını, çok güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda kullanmadığını, sadece düğünlerde konvoylara öncülük ettiğini dile getirdi. Evli ve 3 çocuk babası Bektaş, "Araştırmalarıma rağmen Türkiye'de benzerini bulamadım. Almanya'da ikinci elleri var. Hurdasına bile 30 bin euro istiyorlar" dedi.
67 yaşındaki Bektaş, tüm parçaları orijinal olan otomobilinin kapılarının hepsinin ters yönde açıldığını, arka kapılarının da TOGG Sedan konseptine benzerliğiyle dikkat çektiğini söyledi.

"BANA KALSA EVDE SAKLARIM"
Yolda gördüğü inci beyazı renkli araca hayran kalan Aslan Kelek, "Benden 30 yaş büyük. Çok klasik araç gördüm ama bunun kadar güzelini, değişiğini görmedim" diye konuştu.

İstanbul'dan gezi için geldiği Amasya'nın tarihi sokaklarında denk geldiği otomobilin direksiyonuna geçip önünde eşiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Gönül Yıldız ise, "Sahibi arabaya çok iyi bakmış. Maşallah bir tarih gibi. Annemle yaşıt. Bana kalsa sokağa koymam, alır götürür evde saklarım" şeklinde konuştu.

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