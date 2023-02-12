Video Yaşam 7,6’lık depremde binalar böyle yıkıldı! Malatya’da yaşanan dehşet anları kamerada | Video
7,6’lık depremde binalar böyle yıkıldı! Malatya’da yaşanan dehşet anları kamerada | Video

7,6’lık depremde binalar böyle yıkıldı! Malatya’da yaşanan dehşet anları kamerada | Video

12.02.2023 | 11:58

7,6’lık depremde binalar böyle yıkıldı! Malatya’da yaşanan dehşet anları kamerada...

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