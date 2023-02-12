Koskoca dağ yerinden oynadı! Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye’de deprem anına ait yeni görüntü oraya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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