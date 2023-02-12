Koskoca dağ yerinden oynadı! Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 12.02.2023 | 09:55 Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye’de deprem anına ait yeni görüntü oraya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 04.14'te Osmaniye'de deprem anında yer ve dağın sarsıldığı anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.