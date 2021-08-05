A Haber, yangın söndürme helikopterinde. İşte Manavgat'taki son durum | Video
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Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. A Haber, Antalya'nın Manavgat'taki yangınlara müdahale eden yangın söndürme helikopterinden bölgedeki son durumu aktardı.