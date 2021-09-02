Video Yaşam ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Video

ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Video

ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Video
02.09.2021 | 19:27

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ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine özel jet düştü.

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