Acı biberli uyuşturucu | Video

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde narkotik köpeği olarak görev yapan 2 yaşındaki Malinois cinsi kurt köpeği Luca, acı biber paketlerinin içerisine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ve hapın yakalanmasını sağladı.

Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada; doğu ilerinden batı illerine sevki yapılmak istenen 1 şahsın kamyonetinde yapılan aramada; 38.325 adet captagon hap, 174 paket halinde 35 kilo 400 gram Takoz Esrar maddesi ele geçirildi.

Piyasa çok yüksek olduğu tahmin edilen uyuşturucuların narkotik köpeğinin bulmaması için isot (Acı biber) poşetlerine saklandığını öğrenildi.

Doğul illerinden batı illerine sevkiyatı yapılmak istenen uyuşturucuyu kamyonetiyle taşıyan A.T. (52), uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan savcılığa sevk edildi.