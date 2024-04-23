Ada Nur'un öldüğü çatışmayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.04.2024 | 14:13 Eyüpsultan'da 3 gün önce 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner'in ölümüyle sonuçlanan kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan, İslambey mahallesinde 20 Nisan Cumartesi günü saat 02.00'de meydana gelen olayda S.U. adlı genç kızın kaçırılmasının ardından iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Olay sırasında yanında 3 yaşında çocuğu bulunan 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, aralarında Ada Nur Uzuner'in ölümüne neden olan silahı ateşlediği tespit edilen "Azad" lakaplı Gaffur Engiz'in de aralarında bulunduğu ikisi kadın 10 kişi gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerle birlikte iki adet silah ele geçirildiği belirtildi. Poliste ifade veren şüpheliler Gaffur Engiz'in evinde oturduğu sırada dışardan gürültüler duyunca dışarı çıktığını, kendisini korumak amacıyla rastgele ateş ettiğini söylediği, karşı taraftan da kendisine doğru ateş edildiğini iddia ettiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adalet Sarayına sevk edildiler.