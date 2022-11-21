Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı! | Video

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Adana’da terör örgütü FETÖ soruşturmasında 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 7 ilde şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin, örgüt içerisinde 2 farklı grubun sohbet ve toplantılara devam ettiği, firari durumdaki örgüt mensuplarına sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını organize edildiği, örgüt mensuplarını öğrenci evlerine yönelik yapılanma içerisinde oldukları, mütevelli heyetleri ile örgüte finans sağlandığı, yakalama emri bulunan örgüt mensuplarına gaybubet evi ayarlandığı ve sosyal medya aracılığı ile örgüt tabanını diri tutmak ve örgüte yeni eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptıkları öğrenildi.
Operasyonda evlerde yapılan F serisi 1 Dolar ile FETÖ kitapları da ele geçirildi.