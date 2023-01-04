Video Yaşam Adana'da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video
Adana'da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video

Adana'da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video

04.01.2023 | 10:45

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Adana’da 2’si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş, 4 adamıyla birlikte yeni bir saldırı hazırlığındayken kıskıvrak yakalandı. Baskında polise ateş etmek isteyen Kardaş, omzu ve kasığından vuruldu.

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Adana'da polis, organize suç örgütlerine tetikçilik yapan ve 2'si cinayet olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş'ın yerini tespit etti. Kardaş'ın, 4 adamıyla birlikte yeni bir saldırı hazırlığında olduğu istihbaratına ulaşan ekipler, zanlıların saklandığı tavuk çiftliğine şok bir baskın gerçekleştirdi. Evin etrafı sarıldı; özel tim zırhlı aracıyla bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Kardaş, kaçmak isterken 'Dur' ihtarında bulunan polise, elindeki silahla nişan alınca; omzu ve kasığından vuruldu. Çiftlikte çatışma çıktı; 4 zanlı da çıkan çatışma sonrası etkisiz hale getirildi. Evden de 5 ruhsatsız tabanca, 4 motosiklet kaskı, kar maskesi ve eldivenler çıktı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Suç bataklığını kurutmakta kararlıyız" dedi.

TAVUK ÇİFTLİĞİNE BASKIN
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 2'si cinayet olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş'ın (37) saklandığı adresi tespit etti. Çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine tetikçilik yapan Kardaş'ın, 4 adamıyla birlikte yeni bir saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine harekete geçen polis, Yenidam Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğine şok bir baskın düzenledi.

İLK MÜDAHALE POLİSTEN

Önce evin etrafı sarıldı; ardından da özel tim zırhlı araçla çiftlik kapısını kırıp içeri girdi. Baskını fark eden Özgür Kardaş, tek katlı evin çatısına çıkıp kaçmak isterken, ekipler de ona 'Dur' ihtarında bulundu. Kardaş, elindeki silahı polise doğrultup ateş etmek isterken, omzu ve kasığından vuruldu. Çatıdan yere düşen Kardaş, acı içinde kıvranırken, ilk tıbbi müdahale de hedef alıp vurmak istediği polis tarafından yapıldı.

ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Tavuk çiftliğinde bulunan ve yine çeşitli suçlardan aranan; Muhammed Veysi A., Abdullah K., Hasan E., Hüseyin E. ve Ozan Z. de polisle çatışmaya girdi. Zanlılar, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Özgür Kardaş, olay yerinde çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin de sürdüğü öğrenildi.

BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. İnci, "Adana'da huzur ve güveni sağlama noktasında; suç ve suçlularla birlikte organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz büyük bir kararlılıkla sürüyor. Bu bataklığı kurutuncaya kadar da devam edecek. Düzenlediğimiz başarılı operasyonlarla bu tür yapılanmalara ardı ardına darbe vuruyoruz" dedi.

OLASI SALDIRIYI ÖNLEDİK

Evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 motosiklet kaskı, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmesinin, zanlıların yeni bir eylem hazırlığı içinde olduğunu gösterdiğini vurgulayan İnci, düzenlemiş oldukları operasyonla olası bir saldırının da önüne geçtiklerini vurguladı. Doğan İnci, "Şüphelilerden biri, ekiplerimize silahla karşılık vermek isterken, yaralı olarak yakalanıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor" ifadesini kullandı.

HER BİRİ SUÇ MAKİNESİ

Öte yandan Özgür Kardaş'ın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten öldürme', 'tehdit', 'hakaret', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret', 'kişisel vergileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından arandığı öğrenildi. Operasyonda yakalanan Ozan Z.'nin 'kasten öldürme', Hasan E.'nin de 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçlarından arandığı bildirildi.

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