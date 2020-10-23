Video Yaşam Adana'da ses bombası atarken polise denk gelen şüpheliler böyle yakalandı | Video

Adana'da ses bombası atarken polise denk gelen şüpheliler böyle yakalandı | Video

Adana'da ses bombası atarken polise denk gelen şüpheliler böyle yakalandı | Video
23.10.2020 | 08:26

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Adana’da motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ses bombası attığı sırada devriye atan polis ekibiyle karşılaştı. Polisten kaçarken şahıslar motosiklet kaza yaparken şüphelilerden biri kaçarken yakalandı.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet ile ilerleyen H.Ç. ve Z.A. bir yere ses bombası attıktan sonra devriye atan polis ekipleriyle karşılaştı. Polis ve motosiklet arasında kısa süre kovalamaca sonucunda motosikleti kullanan H.Ç. kaza yaptı. Ardından yolcu konumunda bulunan Z.A ve sürücü H.Ç. koşarak kaçmaya başladı.


Polis kaçan zanlılardan Z.A.'yı ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Z.A. emniyete götürüldü.


Polis sürücü H.Ç.'nin arama çalışmalarına devam ediyor.

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