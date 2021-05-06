Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video
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Adana’da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında tabancayla iki bacağından vuruldu.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şenol A. (28), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni bilinmezken ikili kısa sürede kavgaya tutuştu. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, Şenol A.'ya tabanca ile ateş açarak her iki bacağından da yaralayıp olay yerinden kaçtı. Şenol A., özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, bulduğu 2 boş kovan ile 3 adet dolu fişek üzerinde delil çalışması yaptı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.