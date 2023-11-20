Adana’da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 20.11.2023 | 10:02 Adana’da uyuşturucu satışı yapılan bir eve yapılan operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklanırken ikamet içerisinde ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit eden ekipler baskın yaptı.Baskında Abdülaziz O., Serhan G., Mehmet B., Mustafa E. ile Melisa A. gözaltına alındı. Evde yapılan armada, 339,81 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 815 gram kimyasal madde, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülaziz O. ile Serhan G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.