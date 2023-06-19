Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin yaşattığı panik kamerada | Video
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğünde deprem cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Görüntülerde dolapların sallanması ve ailenin yaşadığı panik anları yer aldı.
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