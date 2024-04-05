Adıyaman'da 1 Kişinin öldüğü feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı | Video
Adıyaman'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Rıfat Cömert'in yaşadığı feci trafik kazasının kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazadan 3 gün sonra ortaya çıkan feci trafik kazasının güvenlik kamera kayıtlarında karayolunda ilerleyen Rıfat Cömert'in aracı, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan taşların üzerinden geçince havalanıp beton elektrik direğine hızla çarptığı görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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