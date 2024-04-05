Adıyaman'da 1 Kişinin öldüğü feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 05.04.2024 | 10:17 Adıyaman'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, 2 Nisan Salı günü Rıfat Cömert idaresindeki otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpmış ve kazada ağır yaralanan sürücüsü Rıfat Cömert sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Evli ve 2 çocuk babası olan Rıfat Cömert'in yaşadığı feci trafik kazasının kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazadan 3 gün sonra ortaya çıkan feci trafik kazasının güvenlik kamera kayıtlarında karayolunda ilerleyen Rıfat Cömert'in aracı, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan taşların üzerinden geçince havalanıp beton elektrik direğine hızla çarptığı görüldü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.