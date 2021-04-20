Video Yaşam Adnan Oktar'ın halaycı müridine Adli Tıp’tan ret | Video

Adnan Oktar'ın halaycı müridine Adli Tıp’tan ret | Video

Adnan Oktar'ın halaycı müridine Adli Tıp’tan ret | Video
20.04.2021 | 11:52

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Adnan Oktar davasında sağlık raporuyla tahliye edildikten sonra eğlence görüntüleri ortaya çıkan, 31 yıl hapis cezası alınca da yeniden tutuklanan Hüseyin Alpar Sayın hakkında adli tıp raporu hazırlandı. Raporda Sayın’ın “cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği” kaydedildi. Adnan Oktar örgütünün mağduru olan bazı şikayetçiler ise daha önce Sayın’ın tahliye edilmesi yönünde rapor veren Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın doktorlar hakkında soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında bir yıl tutuklu yargılandıktan sonra sağlık raporuyla tahliye edilen Hüseyin Alpar Sayın cezaevinden çıktıktan sonra, Boğaz manzaralı bir evde eğlence görüntüleriyle gündeme gelmişti. Davayı 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Sayın'a "çocuğun nitelikli cinsel istismarı "ve "suç örgütü üyeliğinden" 31 yıl 6 ay hapis cezası verip yeniden tutuklama kararı vermişti. Bu kez Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu, Bandırma Cezaevinde kalan Sayın'ın "Mevcut hastalığı ile hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" yönünde 10 Mart'ta rapor hazırlamıştı. Bu raporun ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Sayın'ın durumu netleşti.

O DOKTORLARA SORUŞTURMA
Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporunda Sayın'ın "hayatını yalnız idame ettirebileceği; diyeti, tedavisi ve önerilen anılıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği" kaydedildi.
Adnan Oktar örgütünün mağduru olan bazı şikayetçiler ise daha önce Sayın'ın tahliye edilmesi yönünde rapor veren Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın doktorlar hakkında soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

RAPORA İTİRAZ
Öte yandan, Hüseyin Alpar Sayın'ın avukatının da Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına, rapora itiraz eden bir dilekçe verdiği ortaya çıktı. Dilekçede, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan ya da yasal olarak yetkili ve görevli başka bir kurum veya kuruluştan da rapor alınması talep edildi.
Adnan Oktar örgütünün hukuk işleriyle ilgilendiği öne sürülen 52 yaşındaki Hüseyin Alpar Sayın'ın, pankreas kanseri olduğu belirtilmişti.

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