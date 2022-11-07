AFAD Başkanı Sezer detayları açıkladı: İşte 12 Kasım'da tüm Türkiye’nin duyacağı o ses! | Video
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AFAD Başkanı Yunus Sezer; "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım’da ülke genelinde Deprem Tatbikatı yapılacak. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek. İşte 12 Kasım 18.57'de tüm Türkiye’nin duyacağı o ses..