Video Yaşam AFAD Başkanı Yunus Sezer "Çök-kapan-tutun" tatbikatını anlattı | Video
AFAD Başkanı Yunus Sezer

AFAD Başkanı Yunus Sezer "Çök-kapan-tutun" tatbikatını anlattı | Video

11.11.2022 | 16:07

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye genelinde ilk kez yapılacak "Çök kapan tutun" tatbikatını anlattı..

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