Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video
Afyonkarahisar’da çarpışan ve sürücülerden birisinin hayatını kaybettiği trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaşanan trafik kazası ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dönmeye çalışan otomobile karşıdan gelen otomobilin çarparak metrelerce ileriye savunması yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 31.01.2025 | 09:23
02:56
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video 31.01.2025 | 08:33
02:28
Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği! | Video 31.01.2025 | 08:33
04:45
01:48
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 30.01.2025 | 15:44
01:04
Avcılar'da dehşet! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 30.01.2025 | 15:04
01:13
Lüleburgaz'da yangın! Vatandaşlar itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı | Video 30.01.2025 | 14:49
06:18
Pendik Marina’da yakıt deposunda yangın | Video 30.01.2025 | 14:42
01:22
00:37
00:59
Gaziantep’te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 30.01.2025 | 13:48
03:35
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyon çarptı | Video 30.01.2025 | 13:29
06:04
01:10
00:20
01:28
01:36
Mersin'de 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2025 | 10:55
02:56
03:10