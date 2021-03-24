Video Yaşam Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video

Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video

Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video
24.03.2021 | 11:25

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Afyonkarahisar'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle işçi servis midibüsü devrildi. Kazada, 10 kişi hafif yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar çevreyolunun, İzmir yoluna bağlantı noktasında meydana geldi. Ahmet Toktaş yönetimindeki 03 S 0193 plakalı özel bir firmaya ait işçileri taşıyan servis midibüsü, virajlı yolda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada şoför ile birlikte 10 kişi yaralandı.


Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Servis midibüsünün devrilmesi sırasında hafif ticari araç ile otomobilin de bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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